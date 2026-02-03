Невская битва
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Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Невская битва
9.12024, Невская битва
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В окрестностях Веселухи реконструкторы устраивают «невскую битву». Но игра заканчивается реальной смертью. Главный спонсор найден с перерезанным горлом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»