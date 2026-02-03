Никаноровна в лесу подрывается на растяжке и падает в окоп. Рядом с нею в яме лежит тело солдата в немецкой форме времен второй мировой войны. Устюжанину предстоит помочь молодому следователю Кате разобраться в запутанном деле черных копателей.

