Прощай, оружие!
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Прощай, оружие!
9.12024, Прощай, оружие!
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Никаноровна в лесу подрывается на растяжке и падает в окоп. Рядом с нею в яме лежит тело солдата в немецкой форме времен второй мировой войны. Устюжанину предстоит помочь молодому следователю Кате разобраться в запутанном деле черных копателей.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»