Хийси
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Хийси
9.12024, Хийси
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 41 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В тайге происходят таинственные смерти – охотник попадает в смертельную ловушку, а на деревьях вокруг развешаны черепа и кости. Московская туристка бесследно исчезает. Коновалова выясняет, что в 90-е в уже были подобные случаи, и жители объясняли их местью таежного духа Хийси. Неужели он снова вернулся?


Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»