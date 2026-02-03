В тайге происходят таинственные смерти – охотник попадает в смертельную ловушку, а на деревьях вокруг развешаны черепа и кости. Московская туристка бесследно исчезает. Коновалова выясняет, что в 90-е в уже были подобные случаи, и жители объясняли их местью таежного духа Хийси. Неужели он снова вернулся?





