По принуждению
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Закон тайги
2-й сезон
По принуждению
9.12024, По принуждению
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 40 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

На болотах рядом с границей Устюжанин останавливает контрабандистов. Звучит выстрел – кто-то убивает их проводника. Это угрожает нелегальному бизнесу Хозяина продажи якутских алмазов. Чтобы получить нового проводника, бандиты идут на отчаянный шаг – берут заложника.


Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»