На болотах рядом с границей Устюжанин останавливает контрабандистов. Звучит выстрел – кто-то убивает их проводника. Это угрожает нелегальному бизнесу Хозяина продажи якутских алмазов. Чтобы получить нового проводника, бандиты идут на отчаянный шаг – берут заложника.





