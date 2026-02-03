Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

В окрестностях Светлозерска происходят дерзкие ограбления богатых домов: преступники за считанные минуты вскрывают сейфы. Исаев отважно преследует грабителей в лесу и попадает в перестрелку. Устюжанину предстоит сложный выбор – ведь за ограблениями стоит свой человек.

