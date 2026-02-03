Зима близко
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Зима близко
9.02024, Зима близко
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В окрестностях Светлозерска происходят дерзкие ограбления богатых домов: преступники за считанные минуты вскрывают сейфы. Исаев отважно преследует грабителей в лесу и попадает в перестрелку. Устюжанину предстоит сложный выбор – ведь за ограблениями стоит свой человек.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»