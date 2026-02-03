Закон тайги (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

WinkСериалыЗакон тайги2-й сезон
Закон тайги (сериал, 2025) сезон 2
2025, Закон тайги. Сезон 2 56 серий
Детектив16+
О сериале
«Закон тайги», 2 сезон на Wink, развивает сюжетный пласт истории Николая Устюжанина. На этот раз его ждут не только криминальные противники, но и новые угрозы.
Устюжанин отказывается от должности в контрразведке, чтобы вернуться по просьбе Лобанова в Веселуху. Поселку грозит уничтожение из-за деятельности нечистого на руку бизнесмена. Кроме того, против Николая ведут игру не только криминальные элементы, но и журналистка Вика. Параллельно герой переживает личные трагедии, которые совсем не облегчают ему основную работу...
Сможет ли Николай помочь жителям поселка и решить трудности собственной жизни? «Закон тайги», 2 сезон, доступен к просмотру на Wink.
