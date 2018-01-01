Wink
Закон тайги
Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»

Режиссёры

Александр Колесник

Режиссёр
Сергей Горбачев

Режиссёр
Денис Нейманд

Режиссёр
Павел Емелин

Режиссёр
Сергей Щербин

Режиссёр
Игорь Копылов

Режиссёр
Дмитрий Кузьмин

Режиссёр

Актёры

Александр Дьяченко

АктёрНиколай Устюжанин
Евгения Шахнович

АктрисаМарина Олеговна Коновалова
Елена Карпова

Актриса
Евгений Тележкин

Актёр
Андрей Мокеев

Актёр
Виталий Такс

Актёр
Богдан Гудыменко

Актёр
Юлия Скороход

АктрисаЛидия Видинская
Назим Ниязов

АктёрРуслан
Руслан Бальбуциев

АктёрГусь
Сергей Шоколов

Актёршеф
Светлана Ваганова

АктрисаАлёна Кутузова
Владимир Бирюков

АктёрИван Иваныч
Юрий Уткин

АктёрГеккель
Михаил Караваев

АктёрАлексей Коломиец

Сценаристы

Сергей Кузьминых

Сценарист
Руслана Рухадзе

Сценарист
Святослав Гетто

Сценарист
Роман Ковалёв

Сценарист

Продюсеры

Инесса Юрченко

Продюсер
Сергей Щеглов

Продюсер
Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Продюсер
Марина Фоменко

Продюсер

Художники

Максим Гордеев

Художник
Игорь Панюшкин

Художник

Монтажёры

Александр Артеменко

Монтажёр

Операторы

Станислав Михайлов

Оператор
Дмитрий Плюснин

Оператор

Композиторы

Александр Маев

Композитор
Максим Кошеваров

Композитор