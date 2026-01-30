Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

В сериале «Закон тайги» 1 сезон открывает историю бывшего полковника контрразведки Николая Устюжанина, который после отправляется в отдаленную глушь и принимает должность лесничего.



После гибели боевого товарища главный герой уезжает в тайгу, чтобы навести порядок в приграничном участке леса и выманить предателя. На вверенной ему территории он обнаруживает разгул коррупции и преступности, а также присутствие группировки, управляемой таинственным Хозяином. На фоне постоянной опасности и напряженного расследования Николай также обретает неожиданных союзников, а также романтический интерес.



Сможет ли Устюжанин построить новую жизнь и расквитаться за предательство в старой? «Закон тайги», 1 сезон, можно смотреть на Wink.

