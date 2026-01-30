Закон тайги. Сезон 1
Закон тайги
1-й сезон

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

9.02024, Закон тайги. Сезон 1 32 серии
Детектив16+
О сериале

В сериале «Закон тайги» 1 сезон открывает историю бывшего полковника контрразведки Николая Устюжанина, который после отправляется в отдаленную глушь и принимает должность лесничего.

После гибели боевого товарища главный герой уезжает в тайгу, чтобы навести порядок в приграничном участке леса и выманить предателя. На вверенной ему территории он обнаруживает разгул коррупции и преступности, а также присутствие группировки, управляемой таинственным Хозяином. На фоне постоянной опасности и напряженного расследования Николай также обретает неожиданных союзников, а также романтический интерес.

Сможет ли Устюжанин построить новую жизнь и расквитаться за предательство в старой? «Закон тайги», 1 сезон, можно смотреть на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

