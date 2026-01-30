В тайге черный копатель находит планшет оберфюрера СС с золотым крестом и черной розой, знаком командора тайного ордена Розенкрейцеров. В Веселуху за семейной реликвией приезжает правнук немца. Сделку по продаже срывает глава черных копателей Скорцени, силой отбирает крест и требует деньги.

