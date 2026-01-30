Закон тайги. Черная роза-эмблема печали
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Черная роза-эмблема печали
9.12024, Закон тайги. Черная роза-эмблема печали
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В тайге черный копатель находит планшет оберфюрера СС с золотым крестом и черной розой, знаком командора тайного ордена Розенкрейцеров. В Веселуху за семейной реликвией приезжает правнук немца. Сделку по продаже срывает глава черных копателей Скорцени, силой отбирает крест и требует деньги.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»