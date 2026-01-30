Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Устюжанин на лесной дороге подбирает парня и девушку, которые еду в гости к дяде Алишеру. В Веселуху приезжают вооруженные родственники беглецов, так как девушку собирались выдать замуж за другого. Жизни Джураева и его жены грозит смертельная опасность.

