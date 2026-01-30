Закон тайги. Таежный ретрит
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Таежный ретрит
9.12024, Закон тайги. Таежный ретрит
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В таежном глемпинге проходят ретриты мастера духовных практик Гагунского. Одну из участниц Аллу находят убитой в лесу. Ее муж накануне происшествия скандалил с Аллой и теперь скрывается с ружьем в тайге.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»