Группа боевиков врывается в квартиру хакера, но тот сбегает, оставив на ноутбуке фото Эйнштейна и морковные огрызки на столе. Исаев получает ориентировку на неуловимого любителя морковки. В это время некий Олег снимает у Никаноровны дом и нанимает Гангрену в помощники по хозяйству.

