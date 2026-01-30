Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Закон тайги. Земля росомахи
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Земля росомахи
9.02024, Закон тайги. Земля росомахи
Детектив16+
Шишкина обнаруживает в лесу застреленным главного геодезиста района Павла Горбатова в его машине, врезавшейся в дерево. Тормозные шланги были намеренно испорчены, а в крови умершего найден бром.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

