Закон тайги. Из жизни отдыхающих
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Из жизни отдыхающих
9.12024, Закон тайги. Из жизни отдыхающих
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В тайге во время прогулки отдыхающих супругов Голицыных таинственным образом исчезает муж. Исаев – новый зам начальника РУВД начинает поиски совместно с Устюжаниным, Радкевичем и местными мужиками.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»