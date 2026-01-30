Неизвестные в масках нападают на Антонину и Чипа и грабят магазин. Свидетели утверждают, что нападавшие были темнокожие. Радкевич с Устюжаниным ищут в тайге след «русского транзита» – нелегального провоза людей в рабство через границу.

