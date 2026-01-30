Закон тайги. Русский транзит
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Русский транзит
9.12024, Закон тайги. Русский транзит
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Неизвестные в масках нападают на Антонину и Чипа и грабят магазин. Свидетели утверждают, что нападавшие были темнокожие. Радкевич с Устюжаниным ищут в тайге след «русского транзита» – нелегального провоза людей в рабство через границу.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»