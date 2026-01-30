Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Закон тайги. В диких условиях
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. В диких условиях
9.02024, Закон тайги. В диких условиях
Детектив16+
В Веселуху приезжает съемочная группа интернет канала «В диких условиях». Ведущий Гризли конфликтует с Устюжаниным, потому что он запрещает будить в тайге медведя. На утро Гризли найден убитым выстрелом в грудь из карабина Устюжанина.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

