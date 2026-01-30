Закон тайги. Молчание овец
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Молчание овец
9.12024, Закон тайги. Молчание овец
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В охотничьем домике обнаружены трупы четверых мужчин, угоревших во сне. Видинская и Исаев устанавливают личности троих местных дельцов, а четвертый оказывается наемным киллером. Но рядом с домиком под свежим снегом Устюжанин находит следы пятого человека.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»