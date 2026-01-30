Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

В охотничьем домике обнаружены трупы четверых мужчин, угоревших во сне. Видинская и Исаев устанавливают личности троих местных дельцов, а четвертый оказывается наемным киллером. Но рядом с домиком под свежим снегом Устюжанин находит следы пятого человека.

