Возле школы похищена шестнадцатилетняя Вера. Похитители требуют у ее отца смотрящего Хмурого снять с аукциона принадлежащий ему леспромхоз. Ингалятор Веры потерялся, и в логове преступников у девочки начинается приступ астмы. Лобанов, Устюжанин и Исаев отправляются в тайгу на поиски.

