Закон тайги. Родная кровь
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Родная кровь
9.12024, Закон тайги. Родная кровь
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Возле школы похищена шестнадцатилетняя Вера. Похитители требуют у ее отца смотрящего Хмурого снять с аукциона принадлежащий ему леспромхоз. Ингалятор Веры потерялся, и в логове преступников у девочки начинается приступ астмы. Лобанов, Устюжанин и Исаев отправляются в тайгу на поиски.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»