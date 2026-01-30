На берегу реки Устюжанин находит тело мужчины, по всем признакам умершего от сердечного приступа. На снегу обнаружены следы второго человека. Расследование раскрывает, что умерший делал пластическую операцию и неоднократно менял фамилии, словно от кого-то скрывался.

