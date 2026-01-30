Закон тайги. Без срока давности
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Без срока давности
9.12024, Закон тайги. Без срока давности
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

На берегу реки Устюжанин находит тело мужчины, по всем признакам умершего от сердечного приступа. На снегу обнаружены следы второго человека. Расследование раскрывает, что умерший делал пластическую операцию и неоднократно менял фамилии, словно от кого-то скрывался.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»