Закон тайги. Эксцесс исполнителя
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Эксцесс исполнителя
9.12024, Закон тайги. Эксцесс исполнителя
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В связи с расследованием провала последней операции в контрразведке к Устюжанину приезжает его бывший начальник генерал Канаев. В это время похищают главу района Лобанова. В опасных поисках Устюжанину и Канаеву помогает доктор Шишкина.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»