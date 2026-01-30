Закон тайги. Дураки умирают по пятницам
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Дураки умирают по пятницам
9.12024, Закон тайги. Дураки умирают по пятницам
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Лобанов просит Устюжанина помочь госзащите спрятать в тайге важного свидетеля убийства. Преступникам кто-то сдает их местонахождение. После перестрелки в заимке Николай вынужден в одиночку спасать свидетеля.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»