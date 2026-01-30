Закон тайги. Беспокойное хозяйство
Wink
Сериалы
Закон тайги
1-й сезон
Закон тайги. Беспокойное хозяйство
9.12024, Закон тайги. Беспокойное хозяйство
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает бывший сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная. По пути со станции джип Лобанова обстреливают. Это послание некого Хозяина, про которого все слышали, но никто не видел.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»