Бывший контрразведчик Николай Устюжанин приезжает в приграничную глубинку. Его встречает бывший сослуживец, ныне глава района Лобанов и предлагает возглавить лесное хозяйство. Правда, обстановка здесь неспокойная. По пути со станции джип Лобанова обстреливают. Это послание некого Хозяина, про которого все слышали, но никто не видел.

