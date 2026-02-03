Трасса смерти
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Трасса смерти
9.12024, Трасса смерти
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Ночью по трассе за рулем едет девушка. Неожиданно она теряет управление, так как пробило колесо. На асфальте разбросаны необычные шипы, так называемый «чеснок». Из леса выбегает неизвестный с ножом.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»