Купи слоника
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Купи слоника
9.12024, Купи слоника
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 36 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Во время выступления бродячего цирка на сцене в сундуке оказывается реальный мертвец. По всей Веселухе жители находят золочёный фигурки слоников. Устюжанин и Радкевич вступают в смертельную схватку с клоуном-убийцей.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»