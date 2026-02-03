На заимке Устюжанина обнаружена мертвой бизнес-леди из Петербурга. Свидетель сообщает, что накануне она уехала с кем-то на неприметной машине. В ее коттедже следователи находят ярлык от элитного украшения, а Лейла в это время достает ювелирный футляр из вещей мужа.

