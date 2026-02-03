Бульдоги под ковром
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Закон тайги
2-й сезон
Бульдоги под ковром
9.12024, Бульдоги под ковром
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 53 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

На заимке Устюжанина обнаружена мертвой бизнес-леди из Петербурга. Свидетель сообщает, что накануне она уехала с кем-то на неприметной машине. В ее коттедже следователи находят ярлык от элитного украшения, а Лейла в это время достает ювелирный футляр из вещей мужа.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»