Во время охоты в тайге убит один из участников. Его товарищи пытаются сбежать с места преступления. Устюжанин едет проверять лесопилку, которой владели все трое охотников, и обнаруживает контрабанду в полых стволах деревьев. Чтобы раскрыть это преступление лесничему снова придётся столкнуться с Хозяином.

