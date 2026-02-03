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Закон тайги
2-й сезон
Фиаско
9.12024, Фиаско
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 52 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Во время охоты в тайге убит один из участников. Его товарищи пытаются сбежать с места преступления. Устюжанин едет проверять лесопилку, которой владели все трое охотников, и обнаруживает контрабанду в полых стволах деревьев. Чтобы раскрыть это преступление лесничему снова придётся столкнуться с Хозяином.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»