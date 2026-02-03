В Веселухе пропадает девушка Даша. Все жители под руководством Устюжанина ведут поиски и обнаруживают в тайге труп мужчины. Рядом разрыта земля. Устюжанин догадывается, что похищение девушки связано с ее необычным даром – засыпать в местах, где спрятан клад.





