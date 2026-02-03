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Закон тайги
2-й сезон
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9.12024, Прошлое
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Двое в балаклавах проникают ночью в дом. Из сейфа они выносят не только деньги, но и папку с важными документами. Разбуженный шумом хозяин пытается задержать грабителей и получает канделябром по голове. Устюжанин узнает, кто стоит за убийством Жени Шишкиной.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»