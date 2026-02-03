Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Двое в балаклавах проникают ночью в дом. Из сейфа они выносят не только деньги, но и папку с важными документами. Разбуженный шумом хозяин пытается задержать грабителей и получает канделябром по голове. Устюжанин узнает, кто стоит за убийством Жени Шишкиной.

