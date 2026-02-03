Проклятая экспедиция
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Закон тайги
2-й сезон
Проклятая экспедиция
9.12024, Проклятая экспедиция
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 43 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В тайге ведет разведку геологическая экспедиция и находит золотой самородок. Геологи празднуют победу. Но ночью на лагерь нападает монстр и убивает стажера. Устюжанин и Катя ищут следы загадочного зверя – Хозяина тайги.


Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»