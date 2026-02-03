Смерть под соснами
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Смерть под соснами
9.12024, Смерть под соснами
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 44 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Январь и Коновалова устраивают пикник в лесу. Но неожиданно с обрыва рядом падает местный грибник. Устюжанин уверен, что это не случайность. Грибник оказался свидетелем преступления, ведь в лесу обнаружено тело убитого студента.


Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»