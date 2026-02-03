Ангел смерти
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Ангел смерти
9.12024, Ангел смерти
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Пропадает местная жительница пенсионерка, тело которой утром находят в лесу. Накануне убитая иступлено молилась в церкви перед иконой. На следующий день столичный профессор обнаруживает, что эта икона оказывается подделкой.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»