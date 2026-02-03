Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Возмездие
Закон тайги
2-й сезон
Возмездие
9.02024, Возмездие
Детектив16+
О сериале

В тайге при аварии машины ФСИН сбегает преступник с оружием. Его побег видит Вика – новая журналистка Веселухи. Вскоре на лесопилке находят тело. Вика начинает опасное расследование.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

