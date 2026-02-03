Оранжевая куртка
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Оранжевая куртка
9.12024, Оранжевая куртка
Детектив16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

По тайге идут трое пограничников с ночным дозором. Неожиданно на дереве они видят оранжевую куртку и останавливаются. Звучат выстрелы. Один из пограничников убит.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»