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Закон тайги
2-й сезон
Бизнес есть бизнес
9.12024, Бизнес есть бизнес
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В районе пропадает местный поставщик и владелец единственного алкогольного завода. Чип в результате отравления паленкой оказывается на грани жизни и смерти. Хозяин предлагает Устюжанину сотрудничество.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»