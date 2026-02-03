Не влезай-убьет
Wink
Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Не влезай-убьет
9.12024, Не влезай-убьет
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 27 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Внуки Никаноровны гоняют на машине по лесу и наезжают на человека. Экспертиза устанавливает, что убитый был задушен. Посланница Хозяина предлагает Устюжанину сделку. Сможет ли он ради друзей вступить в сговор с Хозяином?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»