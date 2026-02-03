Внуки Никаноровны гоняют на машине по лесу и наезжают на человека. Экспертиза устанавливает, что убитый был задушен. Посланница Хозяина предлагает Устюжанину сделку. Сможет ли он ради друзей вступить в сговор с Хозяином?

