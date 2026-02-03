Устюжанин проводит в Сирии опасную операцию по захвату террористов. В это время приезжие бизнесмены начинают выселение жителей Веселухи, чтобы построить завод рядом с границей. Лобанов не может им противостоять, ведь на кону – жизнь Лейлы.

