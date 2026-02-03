Хозяин
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Сериалы
Закон тайги
2-й сезон
Хозяин
9.12024, Хозяин
Детектив16+
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Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 56 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Вика ведет расследование деятельности Лобанова и подозревает, что он и есть Хозяин. Она снимает на видео его ссору с бизнесменом, которая заканчивается снайперским выстрелом. Полиция обнаруживает на месте преступления, что последний звонок на телефон киллера поступил с номера Лобанова.


Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон тайги»