Вика ведет расследование деятельности Лобанова и подозревает, что он и есть Хозяин. Она снимает на видео его ссору с бизнесменом, которая заканчивается снайперским выстрелом. Полиция обнаруживает на месте преступления, что последний звонок на телефон киллера поступил с номера Лобанова.





