Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

Закон тайги
2-й сезон
Детектив16+
О сериале

В автозаке перевозят заключенных, но неожиданно машина сворачивает в глухую тайгу. Раздаются выстрелы. Конвоиры и несколько заключенных убиты. Устюжанин и Радкевич оказываются перед выбором: идти в тайгу с матерыми преступниками или оставить их на верную смерть?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

