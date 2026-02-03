Закон тайги (сериал, 2024) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

В автозаке перевозят заключенных, но неожиданно машина сворачивает в глухую тайгу. Раздаются выстрелы. Конвоиры и несколько заключенных убиты. Устюжанин и Радкевич оказываются перед выбором: идти в тайгу с матерыми преступниками или оставить их на верную смерть?

