Хоррор-сериалы
Коллекция страшных историй: смотрите лучшие сериалы про ведьм, вампиров, обортней, призраков и прочую нечисть.
9.0
Ходячи�е мертвецы: Выжившие
2024
8.7
Ходячие мертвецы: Мертвый город
2023
9.0
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
2023
8.4
Мэйфейрские ведьмы
2023
7.4
Истории ходячих мертвецов
2022
8.1
Антология русского хоррора: Красный состав
2022
6.2
Королевство. Исход
2022
8.3
Интервью с вампиром
2022
9.5
Счастье
2021
9.1
Призраки (2021)
2021
8.5
Невероятные
2021
8.3
Топи
2021
9.4
Мой сосед — кумихо
2021
Бесплатно
8.4
Шершни
2021
8.1
Темная дыра
2021
6.8
Третий день
2020
9.3
Пропавшие: Другая сторона
2020
8.5
Чужак
2020
9.6
История девятихвостого лиса
2020
Бесплатно
8.9
Зло
2019
8.8
Когда дьявол назовет твое имя
2019
Бесплатно
7.2
Дарк/Веб
2019
Бесплатно
9.1
Поймать призрака
2019
Бесплатно
8.4
Во тьме
2019
5.7
Тень: жуткие истории от Раскина Бонда
2019
9.4
Отель «Дель Луна»
2019
Бесплатно
8.2
Уличный гипноз
2018
Бесплатно
8.4
Террор
2018
8.7
Призрачный детектив
2018
8.9
Гость
2018
8.6
Страшно прекрасно
2018
8.4
История хоррора с Элаем Ротом
2018
6.4
Охотники за привидениями
2017
9.1
Блэк
2017
Бесплатно
8.1
Стэн против сил зла
2016
9.3
Давай сразимся, призрак
2016
Бесплатно
9.3
Мой призрак
2015
Бесплатно
9.3
Паразит: Учение о жизни
2014
9.2
Школа мертвецов
2010
9.4
Ходячие мертвецы
2010
8.3
День Триффидов
2009
7.9
Полнолуние
2004
8.5
Карнавал
2003
8.9
Твин Пикс
1990