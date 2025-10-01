Мои призрачные клиенты
Wink
Сериалы
Мои призрачные клиенты
2025, Nomusa nomujin 1 сезон
Комедия, Фэнтези18+

Контент станет доступным 01.10.2025

Мои призрачные клиенты (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История об адвокате по трудовым спорам Но Му Джине (Чон Кён Хо), который видит призраков и решает их сложные трудовые проблемы.

Все сезоны сериала Мои призрачные клиенты смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb