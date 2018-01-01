Wink
Мои призрачные клиенты
Актёры и съёмочная группа сериала «Мои призрачные клиенты»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мои призрачные клиенты»

Режиссёры

Им Сун-не

Im Soon-rye
Режиссёр

Актёры

Чон Гён-хо

Jeong Gyeong-ho
АктёрNo Moo-jin
Соль Ин-а

Seol In-ah
АктрисаNa Hee-joo
Чха Хаг-ён

Cha Hak-yeon
АктёрKo Gyeon-woo
Тхан Джун-сан

Tang Joon-sang
АктёрBodhisattva
Ю Сон-хо

Yoo Seon-ho
АктёрYoon-jae
Кён Су-джин

Kyeong Soo-jin
АктрисаNa Mi-joo
Анупам Трипати

Anupam Tripathi
АктёрNimal
Ан Нэ-сан

An Nae-sang
АктёрOh Jang-geun
Сон Ён-гю

Song Yeong-gyoo
АктёрPriest
Ок Ча-ён

Ok Ja-yeon
АктрисаLee Seo-jeong

Сценаристы

Ким Бо-тхон

Kim Bo-tong
Сценарист
Ю Сын-хи

Yoo Seung-hee
Сценарист