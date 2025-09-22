Чтобы избежать смерти, беспринципный юрист заключает сделку, согласно которой он должен помогать призракам добиваться справедливости. Мистическое драмеди «Мои призрачные клиенты» — дорама о том, что меняться никогда не поздно.



Юрист по рабочим вопросам Но Мучжин после смерти партнера по фирме был вынужден вернуться к юридической практике, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь. Чтобы найти клиентов, он нанимает людей, готовых инсценировать нарушения трудового закона ради легкой прибыли. Афера работает, но однажды, пытаясь обвинить руководство сталелитейной фабрики в халатности, Мучжин чуть не погибает из-за несчастного случая. В этот момент он переносится в потусторонний мир, где ему предлагают сделку: чтобы получить шанс остаться в живых, он должен помогать людям, погибшим из-за некомпетентности работодателей. Мучжин соглашается, и с этого момента начинает видеть призраков, которые мечтают восстановить справедливость.



Какие дела ждут Мучжина теперь, расскажет драмеди «Мои призрачные клиенты» (2025). Смотреть эту мистическую дораму вы можете в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

