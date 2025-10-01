Мои призрачные клиенты (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Мои призрачные клиенты. Сезон 1
2025, Nomusa nomujin 10 серий
Комедия, Фэнтези18+

Контент станет доступным 01.10.2025

История об адвокате по трудовым спорам Но Му Джине (Чон Кён Хо), который видит призраков и решает их сложные трудовые проблемы.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фэнтези

