Гость (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Гость» — дорама в жанре мистического триллера с элементами хоррора. История о череде загадочных смертей и героях, которые пытаются разобраться в произошедшем. В онлайн-кинотеатре Wink можно смотреть дораму с русской озвучкой — все серии уже доступны.



20 лет назад в небольшой деревне у моря случается страшное: один за одним таинственным образом погибают люди. Жителям кажется, что во всем виноват морской злой дух Пак Иль-до. Тогда трое детей — шаман-экстрасенс, брат погибшего священника и дочь полицейского — потеряли близких и навсегда остались с травмой. Спустя годы они снова собираются вместе. Герои начинают опасное расследование: хотят узнать правду и остановить зло, преследующее их с детства.



Действительно ли во всем виноват древний дух? И к чему приведут попытки его остановить? Если вы любите напряженные дорамы-триллеры, «Гость» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.





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