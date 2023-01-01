Гость (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+65 мин
Гость
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+63 мин
Гость
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Гость
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Гость
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+60 мин
Гость
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Гость
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+68 мин
Гость
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Гость
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+69 мин
Гость
Сезон 1 Сер�ия 9Бесплатно
- 16+61 мин
Гость
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Гость
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Гость
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+63 мин
Гость
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Гость
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+58 мин
Гость
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+75 мин
Гость
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
«Гость» — дорама в жанре мистического триллера с элементами хоррора. История о череде загадочных смертей и героях, которые пытаются разобраться в произошедшем. В онлайн-кинотеатре Wink можно смотреть дораму с русской озвучкой — все серии уже доступны.
20 лет назад в небольшой деревне у моря случается страшное: один за одним таинственным образом погибают люди. Жителям кажется, что во всем виноват морской злой дух Пак Иль-до. Тогда трое детей — шаман-экстрасенс, брат погибшего священника и дочь полицейского — потеряли близких и навсегда остались с травмой. Спустя годы они снова собираются вместе. Герои начинают опасное расследование: хотят узнать правду и остановить зло, преследующее их с детства.
Действительно ли во всем виноват древний дух? И к чему приведут попытки его остановить? Если вы любите напряженные дорамы-триллеры, «Гость» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
Все сезоны сериала Гость смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыУжасы, Детективы
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хон-сон
- КДАктёр
Ким
Дон-ук
- КДАктёр
Ким
Джэ-ук
- ЧЫАктриса
Чон
Ын-чхэ
- Актёр
Ли
Вон-джон
- ПХАктёр
Пак
Хо-сан
- ЛХАктёр
Ли
Хэ-ён
- ЛХАктёр
Ли
Хэ-ён
- ЩСАктёр
Щин
Су-хо
- АНАктёр
Ан
Нэ-сан
- НМАктёр
Нам
Мун-чхоль
- ЮДАктёр
Юн
Джон-сок
- ПХАктриса
Пак
Хё-джу
- ЮСАктёр
Ю
Сын-мок
- ЧМАктёр
Чон
Му-сон
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-нё
- ЧБАктёр
Чон
Бэ-су
- ЧСАктёр
Чхве
Сын-хун
- ЧЮАктёр
Чон
Ю-гын
- КДАктриса
Ким
Джи-ён
- КХАктриса
Ким
Хе-ын
- ЛДАктёр
Ли
Джун-ок
- КССценарист
Квон
Со-ра
- ЧДПродюсер
Чхве
Джин-хи
- СММонтажёр
Стив
М. Чхве
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон