Гость. Сезон 1. Серия 12
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1-й сезон
12-я серия

Гость (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Son: The Guest
Ужасы, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

20 лет назад в маленькой прибрежной деревушке произошла серия странных смертей, которую местные жители связали с легендой о вышедшем из моря злом духе Пак Иль-до. В результате тех жутких событий трое детей — потомок семьи шаманов, обладающий способностями медиума, младший брат местного священника и дочь полицейской — потеряли родных. Шли годы, но никто из них не забывал о произошедшем и сам пытался разобраться в причинах. И вот, в 2018 году судьба вновь сводит их вместе во время расследования странного убийства.


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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гость»

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