Гость (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

20 лет назад в маленькой прибрежной деревушке произошла серия странных смертей, которую местные жители связали с легендой о вышедшем из моря злом духе Пак Иль-до. В результате тех жутких событий трое детей — потомок семьи шаманов, обладающий способностями медиума, младший брат местного священника и дочь полицейской — потеряли родных. Шли годы, но никто из них не забывал о произошедшем и сам пытался разобраться в причинах. И вот, в 2018 году судьба вновь сводит их вместе во время расследования странного убийства.







