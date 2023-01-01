Гость (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Мистический триллер с элементами хоррора, который захватывает с первых минут. Дорама о пугающих тайнах, череде загадочных смертей и героях, стремящихся разгадать, что же произошло на самом деле. «Гость» — 1 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



20 лет назад в небольшой прибрежной деревне начали происходить странные и необъяснимые события. Местные жители решили, что всему виной морской злой дух Пак Иль-до. Трое детей — шаман, младший брат погибшего священника и дочь полицейского — потеряли родных. Спустя годы судьба вновь свела их вместе, потому что в 2018 г�оду загадочные убийства начали повторяться. Повзрослев, они объединяются, чтобы раскрыть жуткую тайну, разобраться с древним злом и освободиться от страшных воспоминаний прошлого.



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