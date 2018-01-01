Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) смотреть онлайн

Бон-паль не обычный парень, он потомственный шаман и может не только видеть, но и касаться призраков. Поэтому иногда он подрабатывает изгнанием духов, ведь ему приходится самому заботиться о себе после смерти матери и исчезновения отца. Однажды он сталкивается с призраком школьницы и во время исполнения обряда случайно целует ее. Да так, что искры летят…



