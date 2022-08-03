9.32016, Ssauja gwisina
Мелодрама, Фэнтези18+
Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Пак обладает сверхъестественной способностью не только видеть призраков, но и изгонять их. Поэтому с удовольствием оказывает помощь тем, кто нуждается в услугах экзорциста. Но однажды он сталкивается с призраком школьницы, и во время исполнения обряда случайно целует еe, да так, что искры летят.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb