Давай сразимся, призрак. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Давай сразимся, призрак
1-й сезон
9-я серия
9.32016, Ssauja gwisina
Мелодрама, Фэнтези18+

Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пак обладает сверхъестественной способностью не только видеть призраков, но и изгонять их. Поэтому с удовольствием оказывает помощь тем, кто нуждается в услугах экзорциста. Но однажды он сталкивается с призраком школьницы, и во время исполнения обряда случайно целует еe, да так, что искры летят.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb