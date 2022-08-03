Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Пак обладает сверхъестественной способностью не только видеть призраков, но и изгонять их. Поэтому с удовольствием оказывает помощь тем, кто нуждается в услугах экзорциста. Но однажды он сталкивается с призраком школьницы, и во время исполнения обряда случайно целует еe, да так, что искры летят.

