Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Пак обладает сверхъестественной способностью не только видеть призраков, но и изгонять их. Поэтому с удовольствием оказывает помощь тем, кто нуждается в услугах экзорциста. Но однажды он сталкивается с призраком школьницы, и во время исполнения обряда случайно целует еe, да так, что искры летят.



Сериал Давай сразимся, призрак 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.