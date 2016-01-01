Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

9.42016, Ssauja gwisina
Пак обладает сверхъестественной способностью не только видеть призраков, но и изгонять их. Поэтому с удовольствием оказывает помощь тем, кто нуждается в услугах экзорциста. Но однажды он сталкивается с призраком школьницы, и во время исполнения обряда случайно целует еe, да так, что искры летят.
Сериал Давай сразимся, призрак 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb