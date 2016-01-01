Давай сразимся, призрак. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Давай сразимся, призрак
1-й сезон
13-я серия
9.42016, Ssauja gwisina
Мелодрама, Фэнтези18+

Эта серия пока недоступна

Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Пак обладает сверхъестественной способностью не только видеть призраков, но и изгонять их. Поэтому с удовольствием оказывает помощь тем, кто нуждается в услугах экзорциста. Но однажды он сталкивается с призраком школьницы, и во время исполнения обряда случайно целует еe, да так, что искры летят.

Сериал Давай сразимся, призрак 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb